Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno bimbo muore annegato | dramma in Brasile

Durante una festa di compleanno a São Carlos, in Brasile, un bambino di un anno è morto annegato in piscina. La famiglia stava festeggiando il primo anno del bimbo quando, improvvisamente, è scattato il dramma. I presenti hanno cercato di soccorrerlo, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un bimbo è morto annegato in una piscina durante la festa per il suo primo compleanno. La tragedia è avvenuta nella città di São Carlos, in Brasile. Le autorità indagano sull'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Primo Compleanno Annega nella piscina appena inaugurata, bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni: il dramma in Val Venosta Un bambino di 4 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere annegato in una piscina a Curon, in Val Venosta, è deceduto dopo sette giorni di ospedale. Bimbo di 4 anni annegato in piscina, disposta l’autopsia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Primo Compleanno Argomenti discussi: Cade in piscina e sbatte la schiena, muore in ospedale dopo un'iniezione di penicillina: medici a processo; Vacanza tragica a Tenerife Artista di 67 anni cade in bagno Muore dopo tre giorni di coma. Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno, bimbo muore annegato: dramma in BrasileUn bimbo brasiliano è annegato in una piscina durante la festa organizzata per celebrare il suo primo compleanno. La tragedia è avvenuta nella città di São Carlos, nello Stato di San Paulo, e ora la ... fanpage.it Cade in piscina e sbatte la schiena, muore in ospedale dopo un’iniezione di penicillina: medici a processoL’uomo è morto per shock anafilattico dopo un’iniezione di penicillina. I due sanitari del Cpo di Ostia dovranno rispondere di omicidio colposo. fanpage.it Fuori, la neve che cade lenta. Dentro, il calore dell’acqua e il silenzio della montagna. I bagni nella nostra piscina sono un rituale d’inverno: un tuffo nella bellezza, con lo sguardo che si perde sul Bianco e il corpo che si rigenera, a contatto con la natura. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.