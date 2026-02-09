Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno bimbo muore annegato | dramma in Brasile

Durante una festa di compleanno a São Carlos, in Brasile, un bambino di un anno è morto annegato in piscina. La famiglia stava festeggiando il primo anno del bimbo quando, improvvisamente, è scattato il dramma. I presenti hanno cercato di soccorrerlo, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un bimbo è morto annegato in una piscina durante la festa per il suo primo compleanno. La tragedia è avvenuta nella città di São Carlos, in Brasile. Le autorità indagano sull'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

