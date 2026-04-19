Durante un volo tra Dallas e San Diego, circa 160 passeggeri hanno partecipato a una festa improvvisata per celebrare la guarigione di un bambino di due anni, che aveva combattuto contro il cancro. L’evento si è svolto a bordo di un aereo di una compagnia aerea statunitense, diventando un momento di gioia condivisa tra i presenti. La celebrazione è durata durante tutta la durata del volo, coinvolgendo adulti e bambini.

Un Boeing della Southwest Airlines che sorvola la rotta tra Dallas e San Diego è diventato lo scenario di una celebrazione collettiva per Cruz Anguiano, un bambino di due anni che ha vinto la battaglia contro il cancro. Durante il volo di rientro verso casa, l’atmosfera tra i 160 passeggeri è mutata radicalmente quando è stato annunciato che il piccolo era guarito, trasformando un normale spostamento aereo in un momento di condivisa tra sconosciuti. Il gesto spontaneo che ha unito la cabina di bordo. La scintilla che ha dato il via al festeggiamento non è stata una turbolenza o un annuncio di servizio, ma l’iniziativa di Carolyn Gallagher, assistente di volo sul volo in questione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa tra le nuvole: 160 passeggeri festeggiano il piccolo eroe guarito

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