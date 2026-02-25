Wizz Air e Toscana Aeroporti festeggiano i 2 milioni di passeggeri al ' Galilei' dal 2010

La compagnia aerea è il secondo vettore in Italia, con una quota di mercato del 9,4%, una capacità operativa aumentata del 19.4% e un network in costante crescita Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno delineato le nuove strategie di sviluppo per lo scalo ‘Galileo Galilei’, confermando la centralità della Toscana nei piani di espansione della compagnia aerea, attuale secondo vettore in Italia per quota di mercato. L’annuncio giunge in concomitanza con un traguardo storico per il vettore: il superamento dei 2 milioni di passeggeri trasportati da e per l'aeroporto di Pisa dall'inizio delle operazioni nel 2010. Il consolidamento della presenza di Wizz Air a Pisa è supportato da dati in costante aumento. Dopo un 2025 che ha visto l’offerta crescere del 14% (raggiungendo i 424. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

