Un bambino ha nuotato per due ore tra le onde per salvare la famiglia. Ha pregato Dio di aiutarlo e, alla fine, è riuscito a raggiungere la riva e portare in salvo mamma e fratelli. Una storia di coraggio che rimarrà impressa a lungo.

Una storia incredibile di coraggio: un bambino nuota per due ore in mare aperto, prega Dio per raggiungere la riva e salvare mamma e fratelli, e fa una promessa. Ha commosso molto la vicenda in cui si è trovata coinvolta una famiglia australiana. Un incidente che rischiava di trasformarsi in una tragedia ha visto l’azione eroica di un bambino, e la sua fede protagonista dell’episodio. Raccontata da molte testate dell’Australia e di varie parti del mondo, la storia in cui si è imbattuto Austin Appelbee è sconvolgente. Un ragazzino di appena 13 anni è riuscito a salvare la mamma e i fratelli che erano caduti in mare nuotando senza sosta per ore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nuota per due ore tra le onde per salvare la famiglia: l’impresa straordinaria di un piccolo grande eroe

Approfondimenti su Nuota per due ore tra le onde per salvare la famiglia

Un ragazzino di quattordici anni ha rischiato la vita per salvare la famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Nuota per due ore tra le onde per salvare la famiglia

Argomenti discussi: Australia, 13enne nuota per 4 ore in mare mosso per salvare la madre e due fratelli; Australia, salvataggio miracoloso: 13enne sfida il mare mosso per salvare madre e fratelli; A 13 anni nuota per quattro ore in mare aperto e salva la sua famiglia; Ragazzino nuota per quattro ore nel mare in tempesta per salvare la mamma e i fratellini.

Tredicenne nuota per ore in mare aperto e salva la famiglia alla derivaIn Australia un ragazzo di 13 anni ha nuotato per ore fino alla costa per dare l’allarme dopo che la sua famiglia era stata trascinata al largo dal vento durante un’escursione in kayak. solovela.net

Australia, 13enne nuota per 4 ore in mare mosso per salvare la madre e due fratelliDopo aver smarrito i familiari al largo dell'Australia, il giovane ha nuotato fino a riva in condizioni avverse al crepuscolo per allertare i soccorsi ... tgcom24.mediaset.it

A 13 anni ha nuotato per 4 km in mare aperto, affrontando onde e correnti, per salvare la madre e i fratellini trascinati al largo da una tempesta in Australia. Un gesto eroico che ha permesso ai soccorritori di trovarli in tempo: https://fanpa.ge/Y4Age facebook

GLI SPORT IN ACQUA Ti piace l'acqua In italiano esistono tanti nomi per questi sport che si praticano in acqua. Ecco i più famosi: Il nuoto lo sport più classico. Si nuota in piscina o al mare. Il canottaggio si usa una barca (il kayak o la canoa) x.com