Nuota per due ore tra le onde per salvare la famiglia | l’impresa straordinaria di un piccolo grande eroe

Da lalucedimaria.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino ha nuotato per due ore tra le onde per salvare la famiglia. Ha pregato Dio di aiutarlo e, alla fine, è riuscito a raggiungere la riva e portare in salvo mamma e fratelli. Una storia di coraggio che rimarrà impressa a lungo.

Una storia incredibile di coraggio: un bambino nuota per due ore in mare aperto, prega Dio per raggiungere la riva e salvare mamma e fratelli, e fa una promessa. Ha commosso molto la vicenda in cui si è trovata coinvolta una famiglia australiana. Un incidente che rischiava di trasformarsi in una tragedia ha visto l’azione eroica di un bambino, e la sua fede protagonista dell’episodio. Raccontata da molte testate dell’Australia e di varie parti del mondo, la storia in cui si è imbattuto Austin Appelbee è sconvolgente. Un ragazzino di appena 13 anni è riuscito a salvare la mamma e i fratelli che erano caduti in mare nuotando senza sosta per ore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

