L’Inter si avvicina alla conquista dello scudetto dopo aver vinto 3-0 contro il Cagliari nella 33ª giornata di Serie A. La squadra ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, consolidando la posizione in classifica. La partita si è svolta allo stadio di San Siro, con i nerazzurri che hanno mostrato un buon rendimento. Ora, con pochi turni ancora da giocare, la strada verso il titolo appare più chiara.

L’Inter vede ormai il traguardo e accelera verso lo scudetto. Nella 33ª giornata di Serie A, i nerazzurri superano 3-0 il Cagliari a San Siro e portano a tre la striscia di vittorie consecutive. Un successo che pesa enormemente in classifica: la squadra guidata da Cristian Chivu sale a +12 sul Napoli, in attesa del match contro la Lazio. Per la matematica del titolo mancano ormai soltanto 7 punti. La partita, però, non è stata semplice come il risultato finale potrebbe far pensare. Nel primo tempo il Cagliari regge bene l’urto, limitando la capolista e provando anche a rendersi pericoloso con Borrelli e Sebastiano Esposito. L’Inter fatica a trovare spazi e si affida a iniziative individuali, sfiorando il vantaggio con Dimarco e Pio Esposito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Decisiva quella partita”. Inter, cosa manca ora per lo scudetto

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

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