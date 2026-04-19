Festa nel paese degli scalpellini Nuova vita per l’ex scuola materna

Nel comune degli scalpellini, si è svolta una festa per celebrare la riqualificazione dell’ex scuola materna, ora trasformata in un nuovo spazio per attività comunitarie. La parrocchia di Sant’Ippolito e la diocesi locale hanno completato i lavori di ristrutturazione, rendendo disponibile un edificio destinato a incontri e iniziative per la comunità. L’evento ha coinvolto residenti e rappresentanti ecclesiastici, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione.

di Sandro Franceschetti Adesso la parrocchia di Sant’Ippolito e l’intera Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, hanno un nuovo edificio da destinare alla vita comunitaria. Si è svolta ieri pomeriggio nel paese degli scalpellini l’inaugurazione dell’immobile parrocchiale nato dalla demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico dell’ex scuola materna e alloggio per le suore di via Roma (di fronte alla chiesa), danneggiato dal terremoto del Centro Italia del 2016. Un lavoro di ‘rinascita’ reso possibile dal finanziamento di 1milione e 538mila euro riconosciuto dall’Usr, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, e progettato dallo studio dell’ingegner Canucoli secondo i più avanzati criteri antisismici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa nel paese degli scalpellini. Nuova vita per l’ex scuola materna Notizie correlate Una nuova vita nasce nel borgo, fiocco rosa dopo tanti anni. E il paese fa festaMontecatini Val di Cecina (Pisa), 5 febbraio 2026 – Un evento carico di significato ed emozione. La nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzioTanta gente, ma non nella misura che ci si poteva aspettare visto il tema dell’assemblea convocata dall’amministrazione all’auditorium ‘Della Valle’... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa nel paese degli scalpellini. Nuova vita per l’ex scuola materna; Festa della creatività 2026; Bologna, è qui la festa per il Nobel dei bambini; Vigili del fuoco, in paese grande festa per celebrare il 30° anniversario degli allievi: Il 75% della nostra forza operativa si è formata in casa. Vigili del fuoco, in paese grande festa per celebrare il 30° anniversario degli allievi: Il 75% della nostra forza operativa si è formata in casaROMALLO. Oltre 120 giovani allievi provenienti da tutto il distretto, coordinati da 56 vigili del fuoco istruttori, hanno trasformato il paese di Romallo in un esempio vivente di addestramento e dediz ... ildolomiti.it Alla scoperta dei sapori antichi nella festa di paeseOgni anno, tra la fine di maggio e i primissimi giorni di giugno, nel paese di Indicatore, in provincia di Arezzo, si svolge la tradizionale Festa degli Antichi Sapori. La piazza si riempie di persone ... lanazione.it Che la festa spaziale abbia inizio! #GFVIP x.com Che la festa spaziale abbia inizio! #GFVIP - facebook.com facebook