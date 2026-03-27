Ferrara ospita il campionato regionale Pole & Aerial | l’eccellenza della ginnastica aerea

A Ferrara si svolge il campionato regionale Pole & Aerial, disciplina che unisce elementi di danza, forza e flessibilità attraverso esercizi aerei e aerobici verticali. L'evento si terrà nel fine settimana presso la Bondi Arena, situata in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, e vede la partecipazione di atleti provenienti dalla regione. La competizione si svolgerà sabato 28 e domenica 29.

Un connubio di danza, forza e flessibilità, che combina discipline aerobiche verticali e aeree. Pole & Aerial è la disciplina sportiva che verrà ospitata sabato 28 e domenica 29 presso la Bondi Arena (piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Ferrara), in occasione del Campionato regionale organizzato dal Csen. L'evento richiama oltre 150 atlete provenienti da più di 20 associazioni sportive. Durante le due giornate di gara, le partecipanti si confronteranno in diverse specialità spettacolari e tecnicamente impegnative, tra cui: cerchio aereo, tessuti aerei, amaca aerea, pole sportiva, attrezzi misti. La gara è valida per le qualificazioni al Campionato Nazionale Csen che si terrà a Cervia dal 4 al 9 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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