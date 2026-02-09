' Ferrara Cameristica' al via la terza edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli Crispi
Questa settimana a Ferrara prende il via la terza edizione di 'Ferrara Cameristica'. La rassegna si tiene nella bella cornice di Palazzo Naselli Crispi, con il concerto di mercoledì 11 alle 17. La stagione musicale del Conservatorio continua a offrire appuntamenti di livello, attirando appassionati e curiosi nella città.
Prosegue la stagione concertistica ‘I mercoledì del Conservatorio’ con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 11 alle 17.30 nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli Crispi. Il concerto previsto per questa settimana aprirà la terza edizione di ‘Ferrara Cameristica’, rassegna realizzata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
