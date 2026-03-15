Nella notte di marzo nel centro del Friuli, tre minorenni sono stati fermati mentre dormivano in un’auto che era stata rubata. La vettura è stata trovata parcheggiata in una zona poco trafficata, e i ragazzi sono stati intercettati senza opporre resistenza. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno proceduto all’identificazione e al fermo dei giovani.

Una notte di marzo nel cuore del Friuli ha tre adolescenti fermati mentre riposavano all’interno di un veicolo sottratto. I ragazzi, due diciassettenni e un sedicenne, sono stati sorpresi dai carabinieri durante un servizio di controllo a San Giovanni al Natisone. La vettura, una Suzuki rubata in precedenza a Mossa, era stata utilizzata come rifugio notturno prima dell’arresto. La scena si è svolta nelle vie del centro abitato, dove la pattuglia ha trovato i minorenni addormentati sull’abitacolo. L’intervento non ha registrato scontri violenti, ma ha portato immediatamente alla denuncia per il reato di ricettazione. Si tratta di un episodio che mette in luce le dinamiche giovanili nella provincia di Udine, dove la sicurezza urbana incontra la vulnerabilità dei più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre minorenni fermati: dormivano in auto rubata al centro

Articoli correlati

Anzio. Due auto fanno a gara nel centro cittadino. Fermati da Polizia e Carabinieri erano in 11, tra cui due minorenni. Denunciati i conducenti di 18 e 19 anniCronache Cittadine ANZIO – I Carabinieri della Stazione di Anzio e gli agenti del locale Commissariato di P.

Catania, inseguimento e arresto: fermati due giovani per auto rubataOperazione dei Carabinieri della stazione di Catania Librino durante un servizio mirato al contrasto dei furti di autoveicoli.