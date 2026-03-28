Nella giornata del 27 marzo, un furto è stato commesso presso un negozio di elettronica in zona Riello a Viterbo. Una coppia ha rubato cartucce per stampanti del valore di circa 400 euro. La polizia ha individuato e arrestato i responsabili.

La polizia, allertata dal direttore del negozio, ha rintracciato l'uomo e la donna a stretto giro: non possono tornare in città prima di due anni Furto all’Euronics di Viterbo. È stato messo a segno nel negozio di elettronica in zona Riello nella giornata del 27 marzo. A entrare in azione un uomo e una donna, che la polizia è riuscita a individuare a stretto giro e ad arrestare. A entrare in azione sono state le volanti della questura dopo che la sala operativa era stata allertata dal direttore dell’esercizio commerciale che segnalava due persone in fuga dopo aver asportato della merce esposta. Gli agenti, una volta sul posto, hanno riscontrato che la coppia aveva già superato le barriere antitaccheggio, attivate al loro passaggio, per poi allontanarsi repentinamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Furto all'Euronics di Viterbo, rubate cartucce per stampante per 400 euro: arrestata coppia

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