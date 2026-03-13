Due georgiani fermati a Bonito con l' auto piena di scatolette di tonno come le hanno rubate | arrestati

Due cittadini georgiani sono stati fermati a Bonito mentre trasportavano un’auto piena di scatolette di tonno. La polizia li ha arrestati dopo aver scoperto che avevano rubato le scatole nei supermercati e le avevano nascosto in sacchetti schermati per evitare i controlli. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e portato i due in caserma.

Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati in provincia di Avellino, a Bonito per furto di decine di confezioni di tonno, grazie all'intervento dei Carabinieri. I due sono stati fermati mentre viaggiavano su un'auto a noleggio e sono stati trovati in possesso di sacchetti schermati per eludere i sistemi antitaccheggio. L'arresto è avvenuto dopo che i militari hanno accertato la provenienza illecita della merce e la posizione irregolare dei fermati sul territorio nazionale. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione si è svolta a Bonito, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato una vettura sospetta.