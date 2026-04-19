Fenomeno Melanie Doggett | 11.01 nei 100m è quasi il record mondiale

Una quattordicenne ha stabilito un tempo di 11.01 secondi nei 100 metri durante una competizione a Fairburn, in Georgia. La sua prestazione si avvicina molto al record mondiale della disciplina. La gara si è svolta nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica leggera presenti sul campo. La giovane atleta ha corso con una velocità che ha lasciato il pubblico senza parole.

Una prestazione che ha fatto tremare i cronometri di Fairburn, in Georgia, dove la quattordicenne Melanie Doggett ha segnato un 11.01 nei 100 metri durante il Bill Thorn Invitational. Il tempo, straordinario per la sua fascia d’età, la proietta a soli quattro centesimi dal primato mondiale U18 detenuto dalla connazionale Candace Hill con 10.98 nel 2015, ma la validità statistica della misura resta subordinata all’attesa del dato ufficiale relativo al vento. Analisi tecnica e progressione dei tempi sulla pista georgiana. Osservando la scheda tecnica della giovane atleta della Landmark Christian High School, emerge una progressione che non lascia spazio a dubbi sul suo potenziale esplosivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fenomeno Melanie Doggett: 11.01 nei 100m, è quasi il record mondiale Notizie correlate Leggi anche: La velocità mondiale ha un nuovo fenomeno! Melanie Doggett rasenta gli 11” a 14 anni: fulmine da record Leggi anche: Gout Gout da record, il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200