Gout Gout da record il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200

Un atleta di 18 anni proveniente dall'Australia ha stabilito un nuovo record mondiale Under 20 nei 200 metri con un tempo di 19

(Adnkronos) – Gout Gout stupisce ancora. Il 18enne australiano vola nei 200 metri e con il tempo di 19”67 (1,7 metri di vento a favore) stabilisce il nuovo record mondiale Under 20. Gout Gout dà spettacolo ai campionati nazionali, fissando ovviamente il nuovo primato della competizione e anche il nuovo record nazionale. Per dare l’idea.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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