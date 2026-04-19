Femmella di Davide Piras | il racconto di un amore ostinato che sfida la storia
Nel racconto di Davide Piras intitolato “Femmella” si narra di un amore che si mantiene vivo nonostante le avversità. La storia si svolge negli anni ’20, un periodo in cui la presenza fascista in Sardegna era ancora limitata e poco consolidata, comparendo ufficialmente solo dal 1921. La narrazione si concentra su un rapporto ostinato, inserito in un contesto storico di transizione e tensione.
Negli anni ‘20, la presenza fascista in Sardegna fu inizialmente debole e minoritaria rispetto al resto d’Italia, emergendo solo dal 1921. Il movimento si consolidò attraverso la “fascistizzazione” prefettizia che comportò l’assorbimento di esponenti locali e un forte contrasto verso il Partito.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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