Femmella di Davide Piras | il racconto di un amore ostinato che sfida la storia

Nel racconto di Davide Piras intitolato “Femmella” si narra di un amore che si mantiene vivo nonostante le avversità. La storia si svolge negli anni ’20, un periodo in cui la presenza fascista in Sardegna era ancora limitata e poco consolidata, comparendo ufficialmente solo dal 1921. La narrazione si concentra su un rapporto ostinato, inserito in un contesto storico di transizione e tensione.