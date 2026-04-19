Federica Nardi si è spenta a 22 anni | il commosso addio per la giovane solarese

Da milanotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una comunità si stringe attorno al ricordo di Federica Nardi, scomparsa a 22 anni dopo un lungo ricovero di tredici mesi presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La giovane, originaria di Solarolo, ha lasciato un vuoto tra amici e familiari, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi di addio. La notizia della sua morte ha suscitato un forte sconcerto tra i residenti, che l’hanno conosciuta come una persona solare e amata.

Un'intera comunità sotto choc. Federica Nardi si è spenta a soli 22 anni dopo essere stata ricoverata per tredici mesi all’ospedale San Gerardo di Monza. I funerali si sono svolti nelle scorse ore a Solaro (Milano), nella chiesa dei santi Quirico e Julitta, dove familiari, amici e colleghi si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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