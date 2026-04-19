Federica Nardi si è spenta a 22 anni | il commosso addio per la giovane solarese

Una comunità si stringe attorno al ricordo di Federica Nardi, scomparsa a 22 anni dopo un lungo ricovero di tredici mesi presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La giovane, originaria di Solarolo, ha lasciato un vuoto tra amici e familiari, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi di addio. La notizia della sua morte ha suscitato un forte sconcerto tra i residenti, che l’hanno conosciuta come una persona solare e amata.

Un'intera comunità sotto choc. Federica Nardi si è spenta a soli 22 anni dopo essere stata ricoverata per tredici mesi all’ospedale San Gerardo di Monza. I funerali si sono svolti nelle scorse ore a Solaro (Milano), nella chiesa dei santi Quirico e Julitta, dove familiari, amici e colleghi si.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Addio a Angela Luce, la "voce di Napoli". Si è spenta a 87 anniNapoli e il mondo dello spettacolo piangono Angela Luce, morta all'età di 87 anni. Viviana Botter, addio alla mamma coraggio di Monastier: si è spenta a 47 anni dopo la malattiaSi è spento nell’ultimo giorno di febbraio il sorriso di Viviana Botter, 47 anni, originaria di Roncade ma residente da tempo a Monastier. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’ultimo atto d’amore di Federica, uccisa a 22 anni da un male misterioso: Ma la vita è stata meravigliosa; Funerali di Federica Nardi a Solaro: l'abbraccio di tanti amici e la raccolta fondi per la ricerca; Solaro, il dramma di Federica: morta per una malattia misteriosa, dopo 13 mesi in ospedale; L’ultimo saluto a Federica. Dolore fra i palloncini bianchi. E ora fondi per la ricerca. Federica Nardi si è spenta a 22 anni: il commosso addio per la giovane solareseÈ stata lei a raccontare la sua lotta: Federica Nardi si è spenta dopo 13 mesi di ricovero al San Gerardo per una patologia così rara da non avere ancora un nome ufficiale ... milanotoday.it Federica Nardi morta a 22 anni dopo 13 mesi in ospedale: il malore improvviso, la malattia senza nome, l’ultimo gesto per la ricerca e il dolore di SolaroFederica Nardi è morta a 22 anni dopo oltre un anno di ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata trasferita in condizioni disperate il 2 marzo 2025, giorno in cui il suo quadro clinic ... alphabetcity.it Federica Nargi Semplicità, eleganza e un sorriso che conquista #federicanargi - facebook.com facebook