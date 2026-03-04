Viviana Botter addio alla mamma coraggio di Monastier | si è spenta a 47 anni dopo la malattia

Viviana Botter, 47 anni, originaria di Roncade e residente a Monastier, è deceduta nell’ultimo giorno di febbraio dopo aver combattuto contro una malattia. Era conosciuta come una mamma coraggio e il suo sorriso è stato un punto di riferimento per la comunità di Monastier. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e familiari.

Si è spento nell’ultimo giorno di febbraio il sorriso di Viviana Botter, 47 anni, originaria di Roncade ma residente da tempo a Monastier. Una notizia che ha attraversato la Marca come un brivido improvviso, lasciando due comunità unite nello stesso dolore. Viviana era prima di tutto una mamma. Insieme al marito Ennio Franceschini aveva costruito una famiglia solida e riservata, fatta di piccole cose quotidiane e grande dedizione. Dalla loro unione erano nati Antonio e le gemelle Maria e Asia, tutti ancora giovanissimi. Una casa piena di voci, impegni scolastici, sport, catechismo, vita di paese. Di professione impiegata in uno studio commercialistico, era stimata per la precisione e l’affidabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

