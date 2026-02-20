Addio a Angela Luce la voce di Napoli Si è spenta a 87 anni

Angela Luce, nota come la “voce di Napoli”, è morta a 87 anni. La sua lunga carriera ha incluso ruoli con Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Totò, portando il dialetto partenopeo sul palcoscenico e sul grande schermo. Nel 1995 ha vinto il David di Donatello, riconoscimento importante nel cinema italiano. La sua voce e il suo talento hanno lasciato un segno nei film e nelle commedie napoletane, diventando un’icona della cultura locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo.

Napoli e il mondo dello spettacolo piangono Angela Luce, morta all'età di 87 anni. Attrice di raffinato talento e cantante dalla vocalità travolgente, Luce ha incarnato per decenni l'anima più autentica della tradizione partenopea e del teatro d'autore. Durante la sua lunga carriera, ha collaborato con Eduardo De Filippo, suo mentore, Totò e i grandi registi del cinema contemporaneo come Mario Martone, per il quale vinse il David di Donatello nel 1995 grazie all'interpretazione ne L'amore molesto. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano aggravate.