FdI apre a nuove esperienze Patanè scende in campo

Fratelli d’Italia ha annunciato che Patanè parteciperà alle prossime elezioni con il partito. Giuseppe ha comunicato la sua candidatura ufficiale, sottolineando il suo impegno diretto nella campagna elettorale. L’adesione di Patanè rappresenta un passo importante per il partito in vista delle future consultazioni politiche. La decisione è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali e confermata da fonti vicine al partito.

Un impegno diretto alle prossime elezioni. In campo con Fratelli d’Italia. Lo annuncia Giuseppe Salvatore Patanè: "Accolgo con favore l’invito da più parti a proseguire nell’attività politica mettendo a disposizione della città l’esperienza maturata in questi anni anche nel consiglio provinciale, iniziata dai banchi dell’opposizione e proseguita nell’azione di governo del centrodestra locale". Così. dopo il congedo dalla lista civica: "Sarò candidato nelle file del partito di Fratelli d’Italia, formazione politica nella quale mi riconosco e che in questi anni ha dato prova di saper coniugare il binomio pubblico- privato con scelte politiche coraggiose e prive da ideologismi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI apre a nuove esperienze. Patanè scende in campo Notizie correlate Leggi anche: FdI scende in campo: "No alla politicizzazione". E tenta la sinistra per il Sì Calabria, referendum contro le nuove poltrone: AVS scende in campoL’Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno alla raccolta firme per il referendum statutario contro la legge numero 9... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FdI apre a nuove esperienze. Patanè scende in campo; Remigrazione, anche Sangiuliano alla presentazione della proposta di legge con CasaPound; Revoca commissariamento, FdI: Svolta storica per la sanità calabrese · ilreggino.it; Frosinone, il sindaco di Isola del Liri passa con FdI: la nuova vita politica di Quadrini. FdI apre a nuove esperienze. Patanè scende in campoDopo il congedo dalla lista civica tante sollecitazioni a proseguire. Alessandro Capecchi: Ha dato prova di elevata serietà istituzionale. lanazione.it Assunzioni e nuovi nidi a Roma, FdI risponde al Comune: Merito di MeloniIl deputato Marco Perissa e la responsabile Scuola di Roma dei meloniani, Laura Marsilio, rispondono alle dichiarazioni dell'assessora Pratelli su nidi e scuole dell'infanzia, nell'intervista a RomaTo ... romatoday.it D'Addazio (FdI) rompe con Sospiri sulla Nuova Pescara: no al rinvio al 2029 e via libera ai referendum di Spoltore e Montesilvano. Nel centrodestra abruzzese si apre una crepa. Tutti i dettagli su ilcentro.it-->https://short.do/VS1tn6 #NuovaPescara #Abruzzo # facebook COLTELLI D’ITALIA - L’EX VICECAPOGRUPPO DI FDI ALLA CAMERA, MANLIO MESSINA, HA DECISO DI VUOTARE... x.com