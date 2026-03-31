Caspoggio sotto shock | morto il sindaco Arif Negrini

A Caspoggio si è diffusa la notizia della morte del sindaco, trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo. La scomparsa dell'amministratore comunale ha provocato sconcerto tra i cittadini e le istituzioni locali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande scalpore nel paese.

ll primo cittadino trovato senza vita nel pomeriggio di oggi. Aveva 46 anni Caspoggio nel dolore per la morte del suo sindaco, Arif Negrini, trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo. Aveva 46 anni. Una notizia che sconvolge l’intera comunità della Valmalenco e non solo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario. La notizia si è diffusa rapidamente in paese e nel resto della provincia, lasciando incredulità e sgomento tra i cittadini e tra tutti gli amministratori locali. Negrini era sindaco di Caspoggio dal giugno del 2024; in precedenza aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed era stato segretario della sezione della Valmalenco della Lega. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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