La comunità delle Masse è sconvolta dopo la morte di Giorgio Pagano, avvenuta in un incidente. Le persone si sono riunite per esprimere il loro cordoglio e mostrano solidarietà alla famiglia del defunto. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno ai loro vicini in segno di vicinanza. La tristezza si percepisce tra chi conosceva Giorgio Pagano.

Il 33enne era molto conosciuto a Massa San Giorgio dove gestiva un bar. Parrocchia, associazioni e amici lo ricordano con affetto “L’intera comunità parrocchiale delle Masse, attonita e incredula, si stringe attorno alla famiglia del caro Giorgio Pagano in questo momento di dolore”. È uno dei tanti messaggi che in queste ore raccontano lo sgomento a Messina dopo la morte del 33enne, rimasto vittima di un incidente stradale ieri pomeriggio sulla Strada statale 113. Parole semplici, cariche di commozione, che riassumono il sentimento diffuso tra chi lo conosceva. “Signore, non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo perché ce l’hai donato”, si legge ancora nel messaggio condiviso dalla comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Asia e Fiore Argento il dolore per la sorella Anna scomparsa in un incidente stradale: “Siamo rimaste sotto shock per mesi”Asia Argento e la sorella Fiore sono le figlie di Dario Argento ma hanno madri diverse: l’ex di Morgan è la figlia del cineasta e di Daria Nicolodi,...

La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti!Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgio Pagano.

Discussioni sull' argomento Dolore nelle Masse per la morte di Giorgio Pagano: comunità sotto shock dopo l’incidente; Il suo sorriso, il bar e la devozione al Santo: Massa San Giorgio in lutto per Giorgio Pagano; L’incidente a Timpazzi, la vittima è il 33enne Giorgio Pagano; Messina, incidente mortale sulla SS113: a Timpazzi auto contro un albero. Perde la vita il passeggero.

La tragedia che ha scosso Messina: il 33enne Giorgio Pagano gestiva un bar a Massa San Giorgio. Modificato il programma del tour elettorale del candidato a sindaco Federico Basile https://gazzettadelsud.it/p=2181120 - facebook.com facebook