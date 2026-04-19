Fast News Platform | il prof Paolo Carbone protagonista di una diretta internazionale sulla metrologia mondiale

Venerdì 24 aprile 2026, alle 19:30 ora dell’Europa Centrale, Fast News Platform trasmetterà una diretta dedicata alla scienza delle misure. L’evento vedrà come protagonista il professore Paolo Carbone, che discuterà delle applicazioni della metrologia e del suo ruolo nel progresso tecnologico internazionale. La trasmissione si concentrerà sui temi della metrologia mondiale e sul suo impatto nei settori scientifico e industriale.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 19:30 (ora dell’Europa Centrale), Fast News Platform ospiterà una diretta speciale dedicata alla scienza delle misure e al ruolo strategico della metrologia nello sviluppo tecnologico globale. Protagonista dell’incontro sarà il prof. Paolo Carbone, docente dell’ Università degli Studi di Perugia, figura di riferimento internazionale nel settore delle misure elettriche ed elettroniche, disciplina centrale per l’ingegneria moderna, dall’elettronica di precisione all’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di controllo. Accademico di lungo corso e ricercatore di fama internazionale, Carbone ha costruito negli anni un profilo scientifico riconosciuto a livello globale, contribuendo allo sviluppo di metodologie avanzate per la misura, la gestione dell’incertezza e la qualità dei sistemi di rilevazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fast News Platform: il prof. Paolo Carbone protagonista di una diretta internazionale sulla metrologia mondiale Notizie correlate Udine. Paola Treppo ospite a Fast News Platform: venerdì 27 febbraio in diretta internazionaleL’appuntamento sarà trasmesso in diretta anche per il pubblico internazionale, con i seguenti corrispettivi orari: 13:30 a New York, 15:30 a Buenos... Perugia protagonista di un viaggio musicale unico: Fast News Platform lancia “Light of Stone”Il brano, intitolato “Light of Stone”, è concepito come un viaggio sonoro tra torri, cortili e antiche vie della città, evocando secoli di conoscenza... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fast News Platform, ospite Fabio Marcelli: appuntamento il 17 aprile alle 19:30; Victoria Beckham potrebbe lanciare una collezione accessibile; Questa è la peggiore catena di fast food secondo le recensioni online dei consumatori; Crisi H&M, 160 negozi verso la chiusura nel 2026: preoccupazione per i lavoratori sardi. Virale, 339 Mila visualizzazioni, che spingono a quasi 1,2 milioni totali Fast News Platform facebook