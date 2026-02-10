Perugia si fa notare con un progetto musicale innovativo. Fast News Platform ha creato un brano originale, interamente generato dall’intelligenza artificiale, che ripercorre la storia e la cultura della città. La musica nasce dalla nuova sezione Free Music, pronta a portare Perugia sulla scena digitale con un’idea che unisce tecnologia e tradizione.

Perugia diventa protagonista di un progetto musicale senza precedenti: Fast News Platform, attraverso la sua nuova sezione Free Music, interamente generata da intelligenza artificiale, ha prodotto un brano ispirato alla millenaria storia della città e al mondo della cultura e dell’accademia. Il brano, intitolato “Light of Stone”, è concepito come un viaggio sonoro tra torri, cortili e antiche vie della città, evocando secoli di conoscenza e tradizione accademica custoditi tra le sue mura. Strumenti virtuali che richiamano tamburi, flauti e campanelli creano atmosfere etrusche arricchite da sfumature ipnotiche, invitando l’ascoltatore a percepire Perugia come una città in cui il tempo e la saggezza si incontrano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia protagonista di un viaggio musicale unico: Fast News Platform lancia “Light of Stone”

Approfondimenti su Perugia Fast News Platform

Un brano dedicato alla pace debutta nella sezione “Music Free” di Fast News Platform.

Domani sera alle 19:30, su Fast News Platform torna “L’Approfondimento”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Perugia Fast News Platform

Argomenti discussi: Migliore di Mattia Torre: Valerio Mastandrea protagonista a Perugia; Serie A1 Tigotà – San Giovanni sente profumo di salvezza, Perugia e Monviso restano in coda; VIDEO L'avventurosa vita di Orazio Antinori protagonista alla Società del Gotto; Atletica Arcs Cus Perugia, stagione 2026 da protagonista.

Perugia, irruzione in un match di Prima Categoria e arbitro preso per il collo: maxi squalifica per un 52enneUn 52enne di Perugia è stato colpito da DASPO di un anno per aggressione e ingiurie all'arbitro durante una partita di calcio. virgilio.it

#NEWS | Fast & Furious 11, provvisoriamente intitolato #FastForever, uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 marzo 2028. L’annuncio arriva da #VinDiesel tramite un post su Instagram, accompagnato da un’immagine simbolica che lo ritrae accanto al compiant facebook