Udine Paola Treppo ospite a Fast News Platform | venerdì 27 febbraio in diretta internazionale

Paola Treppo è protagonista di un evento che si svolgerà venerdì 27 febbraio, quando parteciperà in diretta alla trasmissione Fast News Platform. La giornalista, scrittrice e fotografa friulana discuterà di temi attuali e sociali, portando la sua esperienza sul palco internazionale. L’appuntamento è previsto alle 19:30 ora di Roma e Madrid. La sua presenza attirerà sicuramente l’attenzione di molti spettatori interessati a notizie e approfondimenti. La trasmissione si svolgerà online, coinvolgendo un pubblico globale.

Venerdì 27 febbraio alle 19:30 ora di Roma e Madrid, la giornalista, scrittrice e fotografa friulana Paola Treppo sarà ospite della trasmissione Fast News Platform, nel corso del programma L'Approfondimento, format che affronta temi di attualità, cultura e società con un approccio diretto e dinamico. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta anche per il pubblico internazionale, con i seguenti corrispettivi orari: 13:30 a New York, 15:30 a Buenos Aires e 10:30 a Vancouver. Durante la puntata, Treppo racconterà le sue ultime ricerche e pubblicazioni, tra cui il nuovo libro dedicato al terremoto del Friuli del 1976, offrendo uno sguardo unico sulla memoria storica e sulle tradizioni locali della sua regione.