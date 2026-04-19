Farul Costanza-Steaua lunedì 20 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 20 aprile 2026 alle 19:30 si disputerà la partita tra Farul Costanza e Steaua nella quinta giornata del gruppo retrocessione della Liga I romena. La sfida vede opposte due delle ultime vincitrici del campionato, con il Farul Costanza che cerca di ottenere punti salvezza contro lo Steaua. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati.

Quinta giornata nel gruppo retrocessione di Liga I romena e si affrontano 2 delle ultime vincitrici del titolo, con il Farul Costanza che cerca punti salvezza contro lo Steaua. I Marinarii dopo aver raggiunto il loro storico scudetto nel 2023, sono tornati nei ranghi. Georghe Hagi dopo il miracolo è tornato a fare il dirigente e a dirigere il settore giovanile e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Farul Costanza-Steaua (lunedì 20 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Steaua-Botosani (giovedì 05 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiStagione particolarmente complicata per lo Steaua di Charalambous che ha salutato le coppe europee e cerca di riavvicinarsi ai playoff battendo in... Steaua-Botosani (giovedì 05 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiStagione particolarmente complicata per lo Steaua di Charalambous che ha salutato le coppe europee e cerca di riavvicinarsi ai playoff battendo in...