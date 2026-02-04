Steaua-Botosani giovedì 05 febbraio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera lo Steaua affronta in casa il Botosani in una partita che può cambiare molto per i padroni di casa. La squadra di Charalambous, reduce da una stagione difficile e ormai fuori dalle coppe europee, cerca punti per avvicinarsi ai playoff. La partita si gioca questa sera alle 19:30 e i tifosi sperano in una vittoria che possa ridare fiducia alla squadra.

Stagione particolarmente complicata per lo Steaua di Charalambous che ha salutato le coppe europee e cerca di riavvicinarsi ai playoff battendo in casa il Botosani. I Ro?-alba?trii faticano su tutti i fronti e sembrano essere arrivati già alla fine di un ciclo che grazie al tecnico cipriota in panchina li ha riportati in vetta in patria e anche ai quarti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 19:30 si gioca la sfida tra Steaua e Botosani.

Questa sera alle 19, il Botosani ospita in casa l’Otelul Galati nel turno 24 della Liga I romena.

