Questa sera alle 19:30 si gioca la sfida tra Steaua e Botosani. Lo Steaua, reduce da una stagione difficile e fuori dalle coppe europee, cerca di risollevare le sorti in campionato. In casa, i rossoneri puntano a conquistare punti fondamentali per avvicinarsi ai playoff, mentre il Botosani vuole continuare la buona serie di risultati. La partita si presenta aperta, con le due squadre che si sfidano per ottenere i tre punti.

Stagione particolarmente complicata per lo Steaua di Charalambous che ha salutato le coppe europee e cerca di riavvicinarsi ai playoff battendo in casa il Botosani. I Ro?-alba?trii faticano su tutti i fronti e sembrano essere arrivati già alla fine di un ciclo che grazie al tecnico cipriota in panchina li ha riportati in vetta in patria e anche ai quarti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Steaua-Botosani (giovedì 05 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Questa sera il calcio romeno torna in campo con il match tra Botosani e Otelul Galati.

