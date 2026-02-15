Remigrazione e Anpi ai ferri corti Il comitato raccoglie 60mila firme I partigiani | ignorata la nostra storia
Remigrazione e Anpi sono ai ferri corti dopo che il comitato ha raccolto oltre 60.000 firme in poche settimane. La petizione, lanciata online da “Remigrazione e Riconquista”, chiede attenzione alle questioni storiche legate alla resistenza partigiana. A Gallarate, il referente cittadino Giorgio Rizzitano ha annunciato che il numero di firme supera di gran lunga il quorum necessario per chiedere un dibattito pubblico. La richiesta mira a ricordare le radici della lotta partigiana, spesso trascurate dai discorsi ufficiali.
"Sessantamila firme arrivate nelle prime ore e un quorum ampiamente superato ". Con queste parole il referente cittadino di “ Remigrazione e Riconquista ” Giorgio Rizzitano ha annunciato ieri, a Gallarate, il risultato della petizione online promossa dal comitato. Un traguardo che, secondo gli organizzatori, sarebbe stato raggiunto grazie a un’ampia partecipazione popolare, con una presenza significativa di giovani. Il gazebo allestito nel pomeriggio in piazza Libertà ha attirato numerose persone. A pochi metri di distanza un duo acustico suonava brani romantici per San Valentino, mentre i volontari distribuivano materiale informativo e rispondevano alle domande dei passanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Riposizionati i cartelli dedicati ai partigiani. L’impegno dell’Anpi dopo la rimozione
Questa mattina i cartelli dedicati ai partigiani sono stati rimessi al loro posto.
