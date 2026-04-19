Bisceglie | scoppia una lite in discoteca e gli sparano 42enne muore in ospedale

Nelle prime ore di questa mattina, in una discoteca di Bisceglie, si è verificata una lite sfociata in una sparatoria. Durante l’incidente, un uomo di 42 anni è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine sono intervenute per raccogliere testimonianze e avviare le indagini sull’accaduto.

AGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Secondo quanto appreso, la vittima sarebbe giunta intorno alle 4.40 al pronto soccorso dell' ospedale di Bisceglie, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo e sarebbe arrivato in ospedale già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario. L'episodio sarebbe avvenuto poco prima all'interno di una discoteca del posto, dove è stato richiesto l'intervento del 118.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bisceglie: scoppia una lite in discoteca e gli sparano, 42enne muore in ospedale Notizie correlate Ucciso in una lite durante una battuta di caccia alla volpe, in un video gli ultimi istanti di vita del 42enneGli ultimi istanti di vita di Vladislav Grigorev, lo stalliere di 42 anni ucciso da un colpo di fucile durante una lite con un cacciatore, sono stati... La tragedia nelle campagne . Furiosa lite con un cacciatore . Parte un colpo, muore 42enneTragedia, ieri mattina, nelle campagne di Montegranaro dopo una colluttazione tra un cacciatore e un uomo che lavorava in una struttura ricettiva. Tutti gli aggiornamenti Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistolaL'uomo, di Carbonara, è deceduto subito dopo essere arrivato al pronto soccorso: un proiettile che l'ha raggiunto al collo non gli ha lasciato scampo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio-suicidio coniugi Bisceglie: la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una liteProseguono le indagini dei carabinieri sull'omicidio suicidio di due coniugi di 61 e 54 anni ieri precipitati dal balcone della propria abitazione a Bisceglie. trmtv.it