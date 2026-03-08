Una banda di criminali ha fatto esplodere un bancomat, causando danni e portando via denaro. I banditi sono fuggiti subito dopo l’episodio. Nel corso degli ultimi diciotto mesi, tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, sono stati commessi complessivamente 11 colpi con la stessa tecnica. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Neanche il tempo di archiviare giudiziariamente gli 11 colpi in un anno e mezzo tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, messi a segno con la tecnica della marmotta che un’altra banda torna in azione. A pochi giorni dal patteggiamento dei quattro componenti della "banda dei bancomat" un nuovo commando ha colpito nella notte tra venerdì e sabato. L’obiettivo è lo stesso già devastato meno di un anno fa, il 16 aprile 2025: lo sportello Atm della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere. Intorno alle 3 di venerdì notte, ignoti hanno utilizzato la tecnica della ‘marmotta’ (un congegno metallico carico di polvere pirica inserito nella fessura dell’erogatore) per far saltare lo sportello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fanno esplodere il bancomat: banditi in fuga

Marmirolo, fanno esplodere il bancomat nel cuore della notte. Banda in fuga con il bottinoMarmirolo (Mantova), 31 dicembre 2025 – Fanno esplodere uno sportello bancomat e scappano con il bottino.

Ottaviano, fanno esplodere il bancomat alle Poste e poi scappanoTempo di lettura: < 1 minuto Ad Ottaviano, stamani all’alba, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via...

Assalto al bancomat: ladri in fuga a Trevico

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fanno esplodere.

Temi più discussi: Fanno esplodere il bancomat: banditi in fuga; Barbara, assalto al bancomat della Bcc: la banda fa esplodere lo sportello, in fuga con i soldi; Bancomat fatti esplodere tra Ancona e Pesaro: condannati i quattro della banda. Le immagini durante un colpo | VIDEO; Bancomat fatto esplodere nella notte: danni ingenti e ladri in fuga.

Fanno esplodere sportello bancomat nell’anconetano: ladri inOrdigno esplosivo per derubare la filiale di Barbara, comune anconetano colpito dall’alluvione del 2022.Nel mirino della banda della marmotta la banca di credito cooperativo di Ostra Vetere. Ignoti ha ... veratv.it

Bancomat fatto esplodere nella notte: danni ingenti e ladri in fugaCon la tecnica della marmotta ignoti hanno distrutto l’ATM: carabinieri al lavoro per ricostruire l’assalto Nella notte appena trascorsa, i carabinieri del NORM di Senigallia, insieme ai colleghi de ... youtvrs.it