False fatture per 3,5 milioni sette imprenditori a processo

Sette imprenditori nel settore elettrico sono stati portati davanti al giudice con l’accusa di aver realizzato false fatture per un totale di oltre 3,5 milioni di euro. L’indagine ha evidenziato un sistema di documentazione fittizia volto a ridurre le tasse da versare. Le accuse riguardano un’evasione fiscale significativa, che ha portato all’avvio di un procedimento penale nei confronti degli imprenditori coinvolti.

Sette imprenditori del settore elettrico finiscono a processo con l'accusa di aver evaso il fisco attraverso un sistema di false fatturazioni per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Il gup Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio. La prima udienza del dibattimento si terrà il 26 ottobre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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