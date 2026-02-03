Fatture false | la mega villa sequestrata sul Garda e quei tre imprenditori finiti nei guai

La Guardia di Finanza ha sequestrato una villa di lusso sul Garda, sospettata di essere collegata a un giro di fatture false. L’immobile, con piscina e vista lago a Polpenazze, è uno dei beni di tre imprenditori finiti sotto inchiesta. Oltre alla villa, sono stati sequestrati altri immobili di pregio tra Desenzano, la Costa Smeralda e terreni in provincia di Vicenza. Le indagini puntano a far luce su un sistema di frode fiscale legato a fatture false e patrimoni nascosti.

