Una serie di notizie false sono state diffuse recentemente contro la premier, con richieste che invitano a un intervento in Parlamento. La critica si concentra sulla natura delle accuse, definite più come spettacolo che come serie di atti concreti. La polemica si inasprisce in un clima già teso, con commenti di parte che definiscono la situazione come un’attacco mediatico più che un fatto reale.

«La premier riferisca in Parlamento». Mancava soltanto il mantra scandito ciclicamente dalla sinistra a sigillo dell'ultima fake news diffusa contro Giorgia Meloni. Finita nell'occhio del ciclone mediatico, dopo che alcuni profili social, caratterizzati da immagini a 5 stelle e dichiarazioni d'amore politico per il partito di Conte, hanno diffuso una foto, diventata virale, della presidente del Consiglio insieme a suo «padre». Non intelligenza artificiale, ma deficienza naturale al servizio della tempesta di fango contro Meloni, la quale, di fronte alla bassezza dell'operazione, ha relegato l'ennesimo tentativo di delegittimazione a becero cabaret.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fake news per colpire Giorgia. "Più che fango è cabaret"

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