Recentemente, è circolata una foto falsa che ritrae la premier insieme a una figura che si suppone sia suo padre. La stessa Meloni ha commentato l’immagine, affermando che si tratta di uno spettacolo di cattivo gusto più che di un tentativo di diffamazione. È noto che la leader politica non abbia più rapporti con suo padre dall’età di 11 anni.

Che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia più contatti con suo padre dall'età di 11 anni è arci-noto. Lo ha ribadito più volte lei stessa in numerose interviste. Eppure è da stamattina che circolano in rete vecchie foto della premier accanto a un uomo scambiato per suo padre, con l'intento di smentire la versione fornita dalla presidente. Ma a mettere rapidamente fine alla storia montata ad arte è stato lo stesso uomo raffigurato nell'immagine, l'europarlamentare di FdI Marco Squarta che si è riconosciuto: "Alcuni profili di persone, alcuni addirittura con le cinque stelle nell'immagine di copertina, hanno preso una mia foto di oltre vent'anni fa insieme a Giorgia Meloni, una foto normalissima tra ragazzi, un ricordo come ce ne sono migliaia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni e la foto fake che la ritrae col padre: "Non è più fango, ma cabaret"

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