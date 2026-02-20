Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo | Fake news che rasenta la fantascienza

Carlo Conti ha chiarito che Giorgia Meloni non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, rompendo le voci circolate nelle ultime ore. Secondo il conduttore, le notizie sulla presenza della presidente del Consiglio sono false e sembrano inventate di sana pianta. La dichiarazione arriva dopo alcune indiscrezioni che avevano generato confusione tra il pubblico. Conti ha anche precisato che nessun ospite di rilievo è stato ancora annunciato per la prima serata.

Giorgia Meloni non sarà in platea durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 in programma martedì 24 febbraio: lo ha dichiarato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, smentendo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Il presentatore, sul suo profilo Instagram, ha postato la notizia, secondo la quale la presidente del Consiglio era stata invitata dallo stesso Conti ad assistere alla serata inaugurale del Festival. Notizia che, per l'appunto, è stata categoricamente smentita dal conduttore che ha scritto: "Fake. Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza".