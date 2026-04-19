Facebook scannerizza il tuo smartphone per creare collage | funzione utile o invasione della privacy?

Recentemente, è stato scoperto che Facebook sta sperimentando una nuova funzione che analizza i contenuti presenti nel rullino fotografico degli smartphone degli utenti. Questa funzione mira a suggerire immagini da condividere sulla piattaforma, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo alla privacy. La decisione di scansire automaticamente le fotografie ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede un aiuto pratico e chi teme un’invasione della propria sfera privata.

Facebook sta testando una funzione che farà storcere il naso a molti utenti preoccupati per la propria privacy: la possibilità di scansionare il rullino fotografico degli smartphone per suggerire contenuti da condividere. La nuova opzione, attualmente in fase di test nel Regno Unito, rappresenta l’ultimo tentativo di Meta di rivitalizzare la condivisione di contenuti personali sulla piattaforma, un’attività in costante declino negli ultimi anni. Una volta attivata la funzione su base volontaria, il sistema di Meta analizza tutte le immagini presenti sul dispositivo dell’utente, cercando momenti significativi sepolti tra screenshot, ricevute digitali e foto casuali.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Facebook scannerizza il tuo smartphone per creare collage: funzione utile o invasione della privacy? Notizie correlate Trasforma il tuo smartphone in un telecomando in 30 secondi netti: la funzione che pochi conosconoNel mondo sempre più interconnesso della tecnologia mobile, trasformare il proprio smartphone in un telecomando universale è diventato un gioco da... Google foto la tua app di riferimento per creare collageun quadro chiaro delle ultime sperimentazioni su google photos rivela un potenziamento significativo dell’editor di collage.