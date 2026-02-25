Trasforma il tuo smartphone in un telecomando in 30 secondi netti | la funzione che pochi conoscono

Nel mondo sempre più interconnesso della tecnologia mobile, trasformare il proprio smartphone in un telecomando universale è diventato un gioco da ragazzi. Diverse aziende hanno sviluppato soluzioni che consentono di controllare dispositivi domestici in modo rapido e intuitivo, offrendo agli utenti un’esperienza smart senza pari. Molti smartphone moderni sono dotati di un sensore a infrarossi (IR) integrato, che permette di utilizzarli come telecomandi universali per televisori, decoder, impianti audio e altri dispositivi elettronici compatibili. Questa tecnologia è ormai presente in diversi modelli di fascia media e alta e consente di sostituire i telecomandi tradizionali con un solo dispositivo, semplificando la gestione della domotica domestica. Attivare questa funzione è un processo semplice che richiede meno di un minuto. Basta aprire l’app di controllo remoto preinstallata o un’app dedicata, selezionare il tipo di dispositivo da comandare, scegliere la marca e sincronizzare il telefono con il dispositivo. 🔗 Leggi su Tpi.it

