Google foto la tua app di riferimento per creare collage

Google Photos ha annunciato un aggiornamento importante al suo editor di collage. Le ultime sperimentazioni mostrano un potenziamento che rende più facile creare composizioni personalizzate. L’azienda punta a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo strumenti più intuitivi e più opzioni di personalizzazione. Per ora, le novità sono in fase di test, ma già si prevede che potranno cambiare il modo di usare l’app per chi ama assemblare foto in modo creativo.

un quadro chiaro delle ultime sperimentazioni su google photos rivela un potenziamento significativo dell'editor di collage. l'obiettivo è offrire un controllo visivo maggiore sui dettagli, con nuove impostazioni dedicate allo spessore, alla curvatura e al colore dei bordi, accompagnate da una ristrutturazione dell'interfaccia che semplifica la selezione delle opzioni. le modifiche sono in fase di test e potrebbero non essere disponibili per tutti nell'immediato. nuove opzioni di modifica nel collage di google photos. google photos sta sperimentando funzionalità aggiuntive all'interno dell'editor di collage integrato.

