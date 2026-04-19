Fabrizio Moro ha parlato apertamente della sua carriera musicale e dei progetti futuri durante un’intervista a Rai1. Ha espresso preoccupazione per il futuro della musica autorale, affermando che sta vivendo un momento difficile. Nel corso della conversazione, ha ricordato un episodio significativo del passato, quando il celebre conduttore televisivo lo aiutò in un momento di difficoltà, lavorando come cameriere.

Fabrizio Moro si è raccontato con grande sincerità durante la sua ospitata da Francesca Fialdini a Da noi. a ruota libera, su Rai1. Tra ricordi d’infanzia, riflessioni sul mondo discografico e sogni per il futuro, il cantautore romano ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua vita artistica e personale, lanciando anche un messaggio forte sul destino della musica autorale in Italia. Gli inizi di Fabrizio Moro: “Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina”. Nel corso dell’intervista, Fabrizio Moro ha ricordato con emozione il primo incontro con la musica, nato quasi per caso ma destinato a cambiargli la vita. “Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina, era di mio cugino, aveva solo tre corde.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fabrizio Moro: “La musica autorale sta morendo, sogno di aprire una scuola per i ragazzi. Baudo? Mi salvò quando ero cameriere”

Fabrizio Moro - Scatole (Official Video)

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