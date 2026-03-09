A San Paolo, durante i Mondiali 2026 di skateboard, Bijueska ha conquistato il titolo nel park, mentre i giapponesi hanno dominato nella gara di street. La competizione, originariamente programmata per l’autunno scorso, si è svolta invece questa stagione, con atleti provenienti da varie parti del mondo impegnati in diverse discipline. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi skill e tecniche diverse, attirando l’attenzione degli appassionati presenti.

A San Paolo (Brasile) sono andati in scena i Mondiali 2026 di skateboard: la rassegna iridata post-olimpica si sarebbe dovuta svolgere lo scorso autunno, ma è slittata fino a questa finestra di tardo inverno, chiudendo così la vecchia annata agonistica. In terra sudamericana si sono svolte tutte le specialità che sono previste anche nel programma olimpico (erano presenti a Parigi 2024 e lo saranno anche a Los Angeles 2028). La britannica Sky Brown ha trionfato nel park con il punteggio di 88.16, precedendo la giapponese Mizuho Hasegawa (84.36) e la statunitense Minna Stess (83.90). Nella stessa disciplina, sul fronte maschile, ha dettato legge lo spagnolo Egoitz Bijueska (95. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skateboard, Bijueska vince il park dei Mondiali. Dominio giapponese nello street

Articoli correlati

Skateboard, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Mazzara e Aquila i leader in BrasileI Mondiali di skateboard andranno in scena a San Paolo (Brasile) dal 4 all’8 marzo, saranno coinvolte entrambe le specialità previste anche nel...

Leggi anche: LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon 0-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: dominio giapponese nel primo set, 17-25