Ex titolare di ditta edile era a processo per reati tributari | arriva l' assoluzione

Un ex titolare di ditta edile coinvolto in un procedimento penale per reati tributari è stato assolto. L'imputato era accusato di aver dichiarato fittiziamente, in due anni, un ammontare superiore a un milione e mezzo di euro come costi relativi ai salari dei propri operai. Il processo si è concluso con la decisione di assoluzione.

BRINDISI - Era finito a processo con l'accusa di aver dichiarato fittiziamente, in due anni, poco più di un milione e mezzo di euro, come costi per i propri operai. Dopo cinque anni di dibattimento, il tribunale di Brindisi ha assolto il 43enne cegliese V.M., all'epoca dei fatti titolare di una.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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