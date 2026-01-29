Reati tributari e truffa aggravata sequestro preventivo per due società di Telese Terme

La Guardia di Finanza di Solopaca ha sequestrato due società di Telese Terme, accusate di reati tributari e truffa aggravata. Le forze dell’ordine hanno eseguito il sequestro preventivo, su ordine del giudice di Benevento, per confiscare i profitti illeciti. Le società sono gestite da due imprenditori, che secondo gli inquirenti sarebbero coinvolti in frodi fiscali e truffe ai danni dello Stato. Si tratta di un’operazione che mira a recuperare quanto sottratto illegalmente con le attività illecite.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto illecito di reati tributari e di truffa aggravata ai danni dello Stato, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Benevento, in parziale accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di due imprenditori, amministratori di società operanti nel settore dell’edilizia e con sede in Telese Terme, ritenuti gravemente indiziati di alcuni dei delitti tributari e di truffa oggetto del procedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reati tributari e truffa aggravata, sequestro preventivo per due società di Telese Terme Approfondimenti su Telese Terme Nuovo sequestro preventivo di beni per Orazio Scuto: il valore delle società supera i 2 milioni di euro Truffa aggravata: sequestro di beni per 13 milioni all'imprenditore coinvolto con Legnini nell'inchiesta sul dossieraggio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Telese Terme Argomenti discussi: Fallimento dell'azienda di famiglia: la Cassazione condanna Loretta Velo a 3 anni e 9 mesi; Riciclaggio, l’allarme dell’Uif: in Italia rischio molto significativo; Truffa indennità disoccupazione, condanne definitive per Tiso e altri 6 imputati; Bloccati i patrimoni di due imprenditori accusati di estorsione e truffa. Benevento, sequestro per reati tributari e truffa allo StatoIndagini della Guardia di Finanza su un sistema di evasione fiscale e frode ai danni dello Stato ... irpinia24.it Truffa indennità disoccupazione, condanne definitive per Tiso e altri 6 imputatiBenevento. La decisione della Cassazione ... msn.com ARCHIMAGIRUS Telese Terme facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.