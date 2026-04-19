Ex dirigente della polizia penitenziaria arrestato il legale | Sia trasferito al carcere militare

Un ex dirigente della polizia penitenziaria è stato arrestato dopo aver trascorso mesi in fuga. Si tratta di un uomo di 70 anni, che lavora nel carcere di Catania Bicocca, e ora sta scontando una condanna definitiva di dieci anni per corruzione e concorso esterno in associazione. La polizia lo ha fermato lo scorso 12 aprile, e il suo legale ha richiesto che venga trasferito in un carcere militare.

Il 70enne Giuliano Gerardo Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca, arrestato lo scorso 12 aprile dalla polizia dopo mesi di latitanza, sta scontando una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno in associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Concorso Polizia Penitenziaria 3.350 Allievi Agenti | Requisiti, Domanda inPA, Prove e Come Studiare Notizie correlate Arrestato il catanzarese Giuliano Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania: corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosaIn esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, la polizia ha arrestato Giuliano Gerardo Cardamone , ex dirigente della... Catania, ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanzaABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna definitiva a 10 anni per corruzione e mafia La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un ordine di carcerazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Violenza di genere online: Polizia Postale, Big Tech e società civile a confronto; Responsabilità e professionalità nelle carceri: premiata la dirigente Panaro; Arrestato a Catania ex dirigente della Polizia Penitenziaria, era latitante; Arrestato a Catania ex dirigente della Polizia Penitenziaria, era latitante. Arrestato ex dirigente polizia penitenziaria carcere di Catania(ANSA) - CATANIA, 15 APR - In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, la polizia ha arrestato Giuliano Gerardo Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del ... msn.com Polizia, Marco Colurci promosso primo dirigente. Intanto il Sap Umbria torna sui fatti di MilanoTERNI Promosso alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato il vicequestore Marco Colurci, attualmente Capo di Gabinetto della Questura, dirigente della Digos e portavoce del questore ... lanazione.it "Abbiamo già dimenticato il fatto che l’inter sia capolista con molti punti in più, adesso dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo della champions. Mentalmente dobbiamo stare uniti come abbiamo fatto oggi, anche se non abbiamo giocato bene, abbiamo port facebook Laura Freddi su Enrica Bonaccorti: "Non riesco a credere che sia morta, rimpiango di non averla più frequentata" #Verissimo x.com