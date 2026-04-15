Catania ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanza

Un ex dirigente della Polizia Penitenziaria è stato arrestato a Catania dopo aver trascorso un periodo di latitanza. L'uomo era stato condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per corruzione e associazione mafiosa. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha portato a termine le operazioni di cattura nelle ultime ore. La vicenda si inserisce in un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle istituzioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna definitiva a 10 anni per corruzione e mafia. La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Distrettuale, arrestando un uomo classe 1956, ex dirigente della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso il carcere di Catania Bicocca. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Irreperibile dopo il provvedimento: dichiarato latitante. Nei giorni precedenti all’esecuzione del provvedimento, reso operativo all’inizio di gennaio, l’ex funzionario si era reso irreperibile. Le...🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanza Quattro arresti a Catania da parte della Polizia Postale. Detenevano immagini pedopornografiche. Faceva entrare telefoni e droga in carcere: arrestato agente della polizia penitenziaria di CosenzaUn agente della penitenziaria di Cosenza è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Brancaleone: favori illeciti e denaro in contanti, arrestato dirigente della polizia stradaleGravi le accuse a suo carico, favori illeciti a imprese di autotrasporto e violazioni dei doveri d’ufficio, i reati contestati al sostituto... Latitante dopo condanna per concorso esterno in mafia, arrestato ex dirigente polizia penitenziariaL’ex funzionario è stato così condotto in Questura e, al termine delle incombenze, tradotto presso il carcere di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Gioia Tauro, il Primo Dirigente Giancarlo Consoli alla guida del Commissariato di Polizia di StatoSi è insediato presso la Questura di Reggio Calabria, quale Dirigente del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giancarlo Consoli. Originario di Catania ... strettoweb.com