Arrestato il catanzarese Giuliano Cardamone ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania | corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa

Un ex dirigente della polizia penitenziaria di Catania è stato arrestato su disposizione della Procura locale. L'uomo, originario di Catanzaro, è coinvolto in un’indagine che riguarda episodi di corruzione e il presunto concorso esterno all’associazione mafiosa. L’operazione ha portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione, con le autorità che hanno proceduto al suo arresto.

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, la polizia ha arrestato Giuliano Gerardo Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa. L'ex funzionario, 66 anni, originario del Catanzarese, si era reso irreperibile. Le ricerche eseguite dalla sezione Catturandi della Squadra mobile della Questura di Catania, anche in Calabria, avevano avuto esito negativo, tanto che la Procura aveva richiesto ed ottenuto la dichiarazione di latitanza. L’Ufficio investigativo...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arrestato il catanzarese Giuliano Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania: corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa Notizie correlate Arrestato a Librino Gerardo Giuliano Cardamone, ex dirigente della penitenziaria: era latitante da gennaioLa polizia ha arrestato Giuliano Gerardo Cardamone, 56 anni, ex dirigente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Catania... Catania, ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanzaABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna definitiva a 10 anni per corruzione e mafia La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un ordine di carcerazione...