Domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 si disputa il derby tra Everton e Liverpool, una partita che si inserisce in una lunga tradizione iniziata nel 1894. Dal punto di vista dei risultati storici, il Liverpool ha vinto 101 volte, mentre l’Everton si è imposto 68 volte, con 78 pareggi. Questa sarà la prima volta che il derby si giocherà all’Hill Dickinson Stadium, aggiungendo un elemento nuovo alla rivalità tra le due squadre.

Partiamo con il bilancio storico dal 1894: Liverpool 101 vittorie, Everton 68, pareggi 78. Questo sarà il primo derby del Merseyside giocato all’Hill Dickinson Stadium dunque in qualche modo entrerà nella storia. Ci sono solo cinque punti in più per i Reds rispetto ai Toffees, pochini se pensiamo a quanto hanno spesso i primi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Liverpool (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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