Van Dijk il gol è fortunatissimo | una deviazione grottesca premia il Liverpool

Van Dijk segna un gol che sembra nato dalla fortuna. La palla, dopo una deviazione grottesca, finisce in rete e regala i tre punti al Liverpool. Per il Sunderland, invece, la partita si conclude con una sconfitta immeritata, dovuta proprio alla deviazione sfortunata che ha condannato la loro difesa.

Una sfortunata deviazione di testa condanna il Sunderland. Il gol per gli ospiti del Liverpool viene assegnato a Van Dijk, l'ultimo a colpire (anche lui di testa) la palla prima della deviazione. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La partita tra City e Fulham si è conclusa con un netto 4-1 a favore dei Citizens, che ora spingono forte sui Gunners.

Van Dijk si scaglia contro la società, accusando di mancanza di rispetto.

Argomenti discussi: Virgil van Dijk stabilisce il record di gol in Premier League per il Liverpool; City, tre messaggi all'Arsenal: la Premier non è chiusa. Van Dijk-gol, il Liverpool torna in corsa per la Champions; Virgil van Dijk eclipses Anfield royalty with latest goal ?; Sunderland-Liverpool 0-1: Van Dijk interrompe la serie dello Stadium of Light.

Valutazioni dei giocatori del Liverpool contro il Sunderland: Virgil van Dijk guida la squadra alla vittoria, mentre Ibrahima Konate e Florian Wirtz eccellono.Il Liverpool ha ridotto il distacco dalle squadre che lo precedono nella corsa al quinto posto in Premier League grazie al gol di testa di Virgil van Dijk che ha assicurato la vittoria per 1-0 sul Sun ... goal.com

City, tre messaggi all'Arsenal: la Premier non è chiusa. Van Dijk-gol, il Liverpool torna in corsa per la ChampionsLa squadra di Guardiola schianta il Fulham e mette pressione ai Gunners, attesi dal Brentford nel posticipo. I Reds tornano a -3 dal Manchester United, in coda colpo del Burnley ... msn.com

