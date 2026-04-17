Evade di notte dai domiciliari rientra a casa ubriaco e ha un malore | arrestato

Nelle prime ore del 16 aprile, i carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un uomo di 23 anni, cittadino straniero, dopo averlo sorpreso mentre si trovava fuori dal proprio domicilio in violazione degli arresti domiciliari. L'uomo, che si era allontanato durante la notte, è stato trovato in stato di ebrezza al suo ritorno e ha subito un malore. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, 16 aprile, i carabinieri della stazione di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 23 anni per evasione.Il soggetto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati inerenti alla detenzione ai.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Evade dai domiciliari, arrestato nella notte dai carabinieriLa Spezia, 3 febbraio 2026 – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, questa notte, durante un normale sevizio... Rientra a casa ubriaco e picchia il padre: arrestato dai carabinieriUn uomo di 47 anni è stato arrestato per maltrattamenti dai carabinieri dopo aver aggredito il padre 82enne. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elia Del Grande evade di nuovo, il killer della strage di Cadrezzate è in fuga da Pasqua; Penne, evade dai domiciliari dopo l’arresto per droga nel B&B; Del Grande evade ancora, tre fughe e i limiti del sistema italiano; Latina, evade i domiciliari e viene trovato sulle scale: denunciato. Pesaro, evade e chiede di essere arrestato per non stare con la moglieUn uomo agli arresti domiciliari è evaso e si è diretto in carcere dopo l'ennesimo litigio con la moglie. Denunciato dai carabinieri ... centropagina.it Cesena, ragazza 20enne evade più volte dai domiciliari e viene arrestataNei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato una ragazza 20enne, rintracciata in piena notte nel centro cittadino, in ... corriereromagna.it #Cronaca Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato facebook