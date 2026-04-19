Durante i Campionati Europei di Judo svoltisi a Tbilisi, una atleta di 27 anni proveniente da Brescia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg. La finalissima si è conclusa con la vittoria sulla britannica Emma Ried. Questa vittoria rappresenta un risultato storico e si aggiunge alle sue affermazioni precedenti, portandola a diventare una figura di rilievo nel panorama del judo europeo.

Alice Ballandi diventa leggenda: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Judo a Tblisi sconfiggendo in finale, nella categoria sotto i 78 kg, la britannica Emma Ried. Dopo aver vinto Mondiali e Olimpiadi, la 27enne di Brescia si regala anche la vittoria nella massima competizione continentale. Un tris storico visto che nessuna italiana, fino a oggi, era riuscita a vincere tutte e tre le più importanti competizioni nella storia del Judo. Attualmente, l’atleta azzurra è campionessa in carica d’Europa, mondiale e olimpica ottenendo quella che si chiama la “Tripla Corona”. La carriera di Alice....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europei di Judo, oro storico di Alice Bellandi: chi è e qual è la carriera della 27enne di Brescia

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