Europei di Judo è storia per l’Italia | Bellandi e Pirelli oro il bronzo va a Tavano

Gli Europei di judo si sono conclusi a Tbilisi, in Georgia, con l’Italia che ha ottenuto tre medaglie. Due atleti italiani hanno conquistato l’oro, mentre un altro ha portato a casa il bronzo. La manifestazione si è svolta nelle date dal 17 al 19 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi judoka provenienti da diverse nazioni europee.

Tbilisi, 19 aprile 2026 – E’ stata la giornata della storia per il judo italiano. Agli Europei, appena terminati a Tbilisi, in Georgia, l’Italia ha messo in bacheca tre super medaglie, di cui due ori e un bronzo. In aggiunta al bronzo di Odette Giuffrida, conquistato nella prima giornata di gare (leggi qui). Dunque, gli Azzurri fanno poker in competizione. Alice Bellandi mette al collo il primo oro europeo individuale e fa record. L’atleta tricolore delle Fiamme Gialle aggiunge l’alloro del primo posto continentale, alla medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024 (leggi qui) e all’oro mondiale (leggi qui) e fa triplete in carriera. La prima atleta della Nazionale che riesce un simile traguardo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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