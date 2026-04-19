European Left a congresso tra alleanze e lotta

Si è concluso l’ottavo congresso del Partito della sinistra europea, con la partecipazione di venticinque partiti provenienti da venti paesi del continente. Durante l’evento si è discusso di alleanze politiche e delle sfide legate alle politiche di austerità e militarismo. Il congresso ha visto confronti e decisioni su come affrontare le questioni economiche e di sicurezza a livello europeo.

Sinistre Ospite anche Jeremy Corbyn: «Basta warfare, rilanciamo il welfare». Rieletto presidente l'austriaco Walter Baier, per l'Italia c'è Rifondazione comunista. Il segretario Maurizio Acerbo ha aperto al centrosinistra per un «fronte antifascista»: «Ma dica no alle armi» Sinistre Ospite anche Jeremy Corbyn: «Basta warfare, rilanciamo il welfare». Rieletto presidente l'austriaco Walter Baier, per l'Italia c'è Rifondazione comunista. Il segretario Maurizio Acerbo ha aperto al centrosinistra per un «fronte antifascista»: «Ma dica no alle armi» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - European Left a congresso, tra alleanze e lotta Pinina: O Sicário Que Pablo Escobar Mais Confiava Notizie correlate Leggi anche: Fabio Mancini European School Project e ricerca: premiate le migliori comunicazioni al congresso nazionale Agorà 2026 a Bari Pd Avellino: Congresso bloccato, 80 membri in lotta, elezioniIl Pd di Avellino nell’Occhio del Vortice: Un Congresso Paralizzato e un Futuro Incerto Il Partito Democratico di Avellino si trova ad affrontare una...